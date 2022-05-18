Наказание за врачебные ошибки хотят смягчить в Казахстане

Астана. 18 мая. КазТАГ – Новый законопроект предполагает смягчение наказания за врачебные ошибки, сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.
«Для обеспечения внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», который планируется внести в мажилис парламента РК в этом месяце. Законопроект предусматривает: нормы по гуманизации уголовных норм статьи 317, где смягчены штрафные санкции, сокращены сроки лишения свободы с внесением на рассмотрение суда альтернативы по ограничению свободы; нормы, касающиеся гарантий и социальной поддержки медицинских работников, повышения их статуса, то есть страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента», - сказала Гиният на брифинге в среду.
По ее словам, законопроект также предусматривает установление почетного звания «Заслуженный врач Казахстана» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.