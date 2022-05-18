Наказание за врачебные ошибки хотят смягчить в Казахстане

Астана. 18 мая. КазТАГ – Новый законопроект предполагает смягчение наказания за врачебные ошибки, сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.



«Для обеспечения внедрения системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников разработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения», который планируется внести в мажилис парламента РК в этом месяце. Законопроект предусматривает: нормы по гуманизации уголовных норм статьи 317, где смягчены штрафные санкции, сокращены сроки лишения свободы с внесением на рассмотрение суда альтернативы по ограничению свободы; нормы, касающиеся гарантий и социальной поддержки медицинских работников, повышения их статуса, то есть страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента», - сказала Гиният на брифинге в среду.



По ее словам, законопроект также предусматривает установление почетного звания «Заслуженный врач Казахстана» с выплатой единовременной стимулирующей выплаты.