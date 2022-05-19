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Пассажирский "Боинг" разбился в Китае после странной команды из кабины пилота - СМИ

Просмотров:156 Опубликовано: Сегодня, 07:46
Пассажирский "Боинг" разбился в Китае после странной команды из кабины пилота - СМИ
Фото из открытых источников
Данные бортовых самописцев Boeing 737, потерпевшего крушение в марте на юге Китая, позволяют утверждать, что самолет с пассажирами был намеренно направлен в землю. Как пишет The Wall Street Journal, такой вывод сделали американские эксперты, занимающиеся расследованием причин крушения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на CNN.

Как показывают данные черных ящиков, команда о резком снижении высоты была отдана кем-то, находившимся в кабине пилотов. "Самолет сделал то, что ему сказал сделать кто-то из кабины", - цитирует WSJ человека, знакомого с предварительной расшифровкой данных самописцев.

Теперь американские эксперты сосредоточили расследование на действиях пилота. При этом не исключается, что в кабину мог проникнуть посторонний и умышленно направить самолет в смертельное пике.

Издание отмечает, что китайские эксперты, выясняющие причины авиакатастрофы, не обнаружили никаких технических неполадок, которые могли бы спровоцировать крушение лайнера.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта в труднодоступной горной местности на юге Китая. Все 133 человека, находившиеся на борту, погибли. Авиакатастрофа стала самой крупной в Китае за последние десять лет.


Источник: Tengrinews.kz
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