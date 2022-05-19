На сколько могут подорожать сигареты в Казахстане

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сигареты могут подорожать на 300-350 тенге до 2024 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах Сената журналисты спросили Жамаубаева о введении акциз на сигареты и сахаросодержащие напитки.
"Мы до 2024 года планируем повышение ставок на товар, это 35 евро, примерно это будет около 16 тысяч тенге на 1000 штук. Можно посчитать, поделить на тысячу, разделить 20 штук, получается за пачку сигарет примерно 300-350 тенге", - ответил он.
По его словам, касательно решения о сахаросодержащих напитках в правительстве идут обсуждения.
"Как только найдем компромисс по ставке, по необходимости, мы обязательно дадим знать, придем в Парламент. Это опять таки надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс, с одной стороны здоровье нации, с другой стороны предприятия, чтобы не пострадали. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны это интересы бюджета. Все это будем балансировать", - заключил Жамаубаев.
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