Радиационные игрушки: как их завозят в Казахстан

Заместитель премьер-министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, как в Казахстан попадают игрушки с высоким уровнем радиационного фона, передает корреспондент Zakon.kz.



Вопрос на пленарном заседании был задан депутатом Сената Дуйсенгазы Мусиным.



В магазинах и на рынках встречаются игрушки с высоким уровнем радиационного фона. В связи с этим возникают вопросы: Как осуществляется радиационный контроль детских игрушек и какие товары поступают в нашу страну? Какая работа ведется министерством в этом направлении?Депутат Сената Дуйсенгазы Мусин



Глава Минфина Ерулан Жамаубаев ответил, что товары, которые ввозятся в Казахстан, проверяют сотрудники таможенного контроля.



Это касается и игрушек. Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, то они еще раз проверяются. Если вновь будут показывать высокую радиацию, то будут возвращены в Китай. Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев



По словам министра, несколько лет назад такие факты были зарегистрированы, соответствующие госорганы усилили контроль. Сейчас за это отвечают Комитет технического регулирования и метрологии Минторговли и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля со стороны Минздрава.



Если на рынок поступают такие игрушки, то они являются контрабандными товарами. У нас с пятью государствами (ЕАЭС) не ведется таможенный контроль. Бывает, что игрушки попадают к нам через другие государства, и такие возможности бывают.