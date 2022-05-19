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Спасение мужчины из горящего авто сняли на видео в Костанае

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Спасение мужчины из горящего авто сняли на видео в Костанае
Фото: ДП Костанайской области
Спасение 29-летнего мужчины из горящего автомобиля сняли на видео в Костанае, передает Tengrinews.kz.

19 мая около 02.00 на пульт "102" поступило сообщение, что в районе "Юбилейный" горит автомобиль. На место происшествия прибыл автопатруль, который увидел, что горит автомашина "ВАЗ-2114". Рядом находился молодой парень, который сообщил патрульным, что в салоне находится человек.

"Подбежав к горящей машине, мы открыли дверь с водительской стороны. За рулем находился мужчина практически в бессознательном состоянии. Водителя вытащили из салона и отвели его на безопасное расстояние, на автобусную остановку, - приводит слова полицейского Джуманиязова Департамент полиции Костанайской области.

Позже было установлено, что в авто произошло возгорание двигателя. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Полицейские наградили костанайца Бауржана Тажбаева за активную гражданскую позицию. Правоохранители вручили ему часы с логотипом МВД и отметили его гражданскую позицию.

"Сам же герой, отметил, что на его месте так поступил бы каждый", - рассказали стражи порядка.



Источник: Tengrinews.kz
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