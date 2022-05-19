Спасение мужчины из горящего авто сняли на видео в Костанае

Спасение 29-летнего мужчины из горящего автомобиля сняли на видео в Костанае, передает Tengrinews.kz.19 мая около 02.00 на пульт "102" поступило сообщение, что в районе "Юбилейный" горит автомобиль. На место происшествия прибыл автопатруль, который увидел, что горит автомашина "ВАЗ-2114". Рядом находился молодой парень, который сообщил патрульным, что в салоне находится человек."Подбежав к горящей машине, мы открыли дверь с водительской стороны. За рулем находился мужчина практически в бессознательном состоянии. Водителя вытащили из салона и отвели его на безопасное расстояние, на автобусную остановку, - приводит слова полицейского Джуманиязова Департамент полиции Костанайской области.Позже было установлено, что в авто произошло возгорание двигателя. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.Полицейские наградили костанайца Бауржана Тажбаева за активную гражданскую позицию. Правоохранители вручили ему часы с логотипом МВД и отметили его гражданскую позицию."Сам же герой, отметил, что на его месте так поступил бы каждый", - рассказали стражи порядка.