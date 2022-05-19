Тело пятилетней девочки обнаружили на мусорной свалке в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН, 19 мая — Sputnik. В Саркане Алматинской области на городской свалке обнаружены скелетированные останки малолетней девочки. Полиция уже установила личность матери ребенка.



В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что им уже удалось установить личность ребенка и его матери. Как выяснилось, 19-летняя девушка проживает в городе Саркан и родила девочку в 2017 году.



"Со слов матери, ребенок страдал ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года девочка якобы заболела и скоропостижно скончалась, в связи с чем она со своим 21-летним братом решили скрытно похоронить тело на окраине города", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.



Уточняется, что уголовное расследование проводится по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство). Оба подозреваемых для дачи показаний доставлены в районную полицию.



"Сейчас по факту назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело взято на особый контроль", - дополнили в областной полиции.