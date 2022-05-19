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Тело пятилетней девочки обнаружили на мусорной свалке в Алматинской области

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Тело пятилетней девочки обнаружили на мусорной свалке в Алматинской области
Фото из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН, 19 мая — Sputnik. В Саркане Алматинской области на городской свалке обнаружены скелетированные останки малолетней девочки. Полиция уже установила личность матери ребенка.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что им уже удалось установить личность ребенка и его матери. Как выяснилось, 19-летняя девушка проживает в городе Саркан и родила девочку в 2017 году.

"Со слов матери, ребенок страдал ДЦП и врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года девочка якобы заболела и скоропостижно скончалась, в связи с чем она со своим 21-летним братом решили скрытно похоронить тело на окраине города", - сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Уточняется, что уголовное расследование проводится по статье 99 Уголовного кодекса (Убийство). Оба подозреваемых для дачи показаний доставлены в районную полицию.

"Сейчас по факту назначили необходимые экспертизы. Уголовное дело взято на особый контроль", - дополнили в областной полиции.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:52
в 14 лет родила что ли?
 
 

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