Граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане

Выходцы из Российской Федерации, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, могут осуществлять предпринимательскую деятельность в нашей стране. Об этом сообщили в комитете государственных доходов МФ РК, передает ИА «NewTimes.kz».
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физлицо представляет в орган госдоходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Уведомление о начале деятельности можно направить через портал egov.kz, мобильное приложение e-Salyq business, мобильные приложения банков второго уровня, а также на бумажном носителе через центры оказания услуг органов государственных доходов.
Регистрация осуществляется в течение одного рабочего дня с момента подачи уведомления. Информацию о регистрации ИП можно посмотреть на сайте www.kgd.gov.kz во вкладке «Поиск налогоплательщиков» в «Электронных сервисах».
«Обращаем внимание на то, что, согласно договору об Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан», — говорится в сообщении.
Также в КГД напомнили, что с 1 января 2021 года регистрация физических лиц — нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства, в том числе формирование ИИН, внесение изменений и (или) дополнений в регистрационные данные, а также исключение ИИН физлиц из компетенции комитета государственных доходов передано в министерство внутренних дел Республики Казахстан.
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