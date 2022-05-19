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Потерянную 300 лет назад посетителем монету нашли в английском пабе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Потерянную 300 лет назад посетителем монету нашли в английском пабе
Фото: Facebook/&nbsp;The Old Cottage Pub Margate
Владелец английского паба обнаружил под половицами монету, которой больше трехсот лет. Предполагается, что стоимость серебряного шиллинга может быть больше 15 тысяч долларов. TengriMix расскажет об удивительной находке.

Подробная история обнаружения монеты опубликована на странице паба в Facebook. Как рассказывает владелец паба Дэвид Гортон, он проводил генеральную уборку, готовясь перекладывать пол. В очередной раз высыпая из контейнера пылесоса его содержимое, владелец увидел древесную стружку, пыль и монету. Изначально он принял ее за пенни, но рассмотрев находку, понял, что перед ним, скорее всего, старинная монета.

В интервью СМИ он добавил, что позже узнал, что у него в руках оказался шиллинг, датируемый 1658 годом. Он также выяснил, что монеты аналогичного возраста были ранее проданы на аукционе примерно за 15,6 тысячи долларов. По словам Гортона, паб, которым он владеет, был построен еще в 1650-х годах. По его мнению, монету мог потерять кто-то из посетителей заведения в те времена.

Что делать со счастливой монетой, владелец пока не решил. Отметим, что в посте на Facebook также отмечалось, что это не первая удачная находка в стенах паба. Так, ранее здесь при реставрации за стеной старой кухни был обнаружен старинный камин.

Потерянную 300 лет назад посетителем монету нашли в английском пабе


Источник: Tengrinews.kz
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