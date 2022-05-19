Кайрат Сатыбалды пытался увезти с собой 1,5 млрд долларов – СМИ

По сообщению Telegram-канала Abzhan news, при задержании Кайрата Сатыбалды, в самолете, на котором он собирался вылететь в Дубай, были обнаружены 1,5 млрд долларов, передает Ulysmedia.kz. Об этом каналу сообщил анонимный источник.
Корреспондент Ulysmedia.kz обратился в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции с просьбой прокомментировать эту информацию, однако там ожидаемо сослались на 201 статью УПК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования).
“Вся информация, которую можно публиковать, мы уже дали. Остальное ограничено в рамках 201 статьи УПК, к сожалению”, – сообщили в агентстве.
Напомним, племянника первого президента Нурсултана Назарбаева задержали 13 марта текущего года на территории аэропорта Алматы. Ему предъявили обвинения в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями.
51-летний Кайрат Сатыбалды - сын Сатыбалды Назарбаева, родного брата Нурсултана Назарбаева. В 2018 году казахстанский Forbes включил его в список 50 самых богатых бизнесменов страны. В мае текущего года его исключили из рейтинга.
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