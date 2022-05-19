«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Мая
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.41 KZT
  • €1 = 452.94 KZT
  • 1 RUB = 6.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кайрат Сатыбалды пытался увезти с собой 1,5 млрд долларов – СМИ

Просмотров:1000 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Кайрат Сатыбалды пытался увезти с собой 1,5 млрд долларов – СМИ
Фото из открытых источников
По сообщению Telegram-канала Abzhan news, при задержании Кайрата Сатыбалды, в самолете, на котором он собирался вылететь в Дубай, были обнаружены 1,5 млрд долларов, передает Ulysmedia.kz. Об этом каналу сообщил анонимный источник.

Корреспондент Ulysmedia.kz обратился в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции с просьбой прокомментировать эту информацию, однако там ожидаемо сослались на 201 статью УПК (недопустимость разглашения данных досудебного расследования).

“Вся информация, которую можно публиковать, мы уже дали. Остальное ограничено в рамках 201 статьи УПК, к сожалению”, – сообщили в агентстве.

Напомним, племянника первого президента Нурсултана Назарбаева задержали 13 марта текущего года на территории аэропорта Алматы. Ему предъявили обвинения в хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями.

51-летний Кайрат Сатыбалды - сын Сатыбалды Назарбаева, родного брата Нурсултана Назарбаева. В 2018 году казахстанский Forbes включил его в список 50 самых богатых бизнесменов страны. В мае текущего года его исключили из рейтинга.


Источник: ulysmedia.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
almaty2018 (Посетители) Сегодня, 19:23
kolu411,
1 млрд.=1000 млн.
1500 дипломатов.
 
-1
  • almaty2018
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:00
Pluto,
В одном дипломате (чемодане) один миллион долларов. получается всего 150 дипломатов. Не такой уж большой объем если прикинуть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 18:53
Pluto,
Миллиард долларов - это 10-ти тонная куча денег. При желании их можно было бы рассовать в 10 коробок из-под холодильника. Но, чтобы перевезти такую сумму с места на место, понадобилась бы фура. 1,5 миллиарда это 15 коробок из под холодильников, общим весом 15 тонн. Теоретически, вполне можно поместить в багажном отсеке.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pluto (Посетители) Сегодня, 18:40
Вы себе можете представить какой обЪем занимает 1,5 миллиарда долларов наличными? Это сколько грузовиков надо было погрузить в пассажирский самолет. Один слабоумный написал, а другие перепечатали.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика