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В Казахстане не должно быть "крыш" и рейдерства - Президент

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:32
В Казахстане не должно быть "крыш" и рейдерства - Президент
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не должно быть "крыш" и рейдерства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"У нас в стране не должно быть никаких так называемых "крыш" и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора.

"Подобные дела требуется доводить до конца", - отметил он.

Президент также напомнил о своем Послании 2019 года, в котором говорилось, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

"Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю - именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни", - добавил Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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