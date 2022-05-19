В Казахстане не должно быть "крыш" и рейдерства - Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не должно быть "крыш" и рейдерства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"У нас в стране не должно быть никаких так называемых "крыш" и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики", - сказал Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде.



Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора.



"Подобные дела требуется доводить до конца", - отметил он.



Президент также напомнил о своем Послании 2019 года, в котором говорилось, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.



"Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю - именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни", - добавил Токаев.