Женщина отсудила 93 тысячи долларов у коллег, не позвавших ее на вечеринку

51-летняя Рита Леер, работающая в лондонском казино кассиром, подала в суд на своих коллег за то, что они не позвали ее на вечеринку, и выиграла дело, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Женщина рассказала в суде, что была единственной в коллективе, кого не позвали на вечеринку, при том что детали вечера обсуждались и в ее присутствии.
Также Леер, которая наполовину является афроамериканской, заявила в суде, что подвергалась дискриминации по расовому и возрастному признакам.
Она отметила, что коллеги избегали ее и не хотели общаться. Причиной этому, по мнению заявительницы, могли быть ее ранние жалобы на руководство казино, которые, по мнению Леер, относились к ней несправедливо.
Например, женщина рассказала, что работала в казино дольше всех, имела огромный опыт, благодаря чему получала самую высокую зарплату на своей позиции. Однако все ее заявления о повышении игнорировались руководством, тогда как более молодые коллеги, не являющиеся чернокожими, продвигались по карьерной лестнице.
В итоге суд удовлетворил иск Риты Леер, присудив ей компенсацию в размере 93 тысяч долларов.
Комментируя решение суда, занявшего сторону Леер, судья Мур добавил, что действия коллег Риты нанесли ей, помимо всего прочего, и репутационный ущерб.
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