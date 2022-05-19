Женщина отсудила 93 тысячи долларов у коллег, не позвавших ее на вечеринку

51-летняя Рита Леер, работающая в лондонском казино кассиром, подала в суд на своих коллег за то, что они не позвали ее на вечеринку, и выиграла дело, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Женщина рассказала в суде, что была единственной в коллективе, кого не позвали на вечеринку, при том что детали вечера обсуждались и в ее присутствии.



Также Леер, которая наполовину является афроамериканской, заявила в суде, что подвергалась дискриминации по расовому и возрастному признакам.



Она отметила, что коллеги избегали ее и не хотели общаться. Причиной этому, по мнению заявительницы, могли быть ее ранние жалобы на руководство казино, которые, по мнению Леер, относились к ней несправедливо.



Например, женщина рассказала, что работала в казино дольше всех, имела огромный опыт, благодаря чему получала самую высокую зарплату на своей позиции. Однако все ее заявления о повышении игнорировались руководством, тогда как более молодые коллеги, не являющиеся чернокожими, продвигались по карьерной лестнице.



В итоге суд удовлетворил иск Риты Леер, присудив ей компенсацию в размере 93 тысяч долларов.



Комментируя решение суда, занявшего сторону Леер, судья Мур добавил, что действия коллег Риты нанесли ей, помимо всего прочего, и репутационный ущерб.