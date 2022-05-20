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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет

Просмотров:708 Опубликовано: Сегодня, 12:39
В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Фото:elements.envato.com
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в школах Казахстана появится предмет "трудовое обучение", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вице-премьер отметил, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании молодого поколения Казахстана.

"Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7 процентов школ имеют этот опыт. Кроме того, впервые с этого года в школах с седьмого класса вводится педагог-профориентатор, который ориентируется на выбор будущей профессии", - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях.

Ранее сообщалось, что с января казахстанских первоклассников начали обучать цифровой грамотности.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 kaireke (Посетители) Сегодня, 15:35
Надо ввести также урок, который с детства будет воспитывать уважение к законам, развивать юридическую грамотность, прививать отвращение к коррупции, лжи и воровству!
 
 

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