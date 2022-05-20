В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в школах Казахстана появится предмет "трудовое обучение", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вице-премьер отметил, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании молодого поколения Казахстана.



"Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7 процентов школ имеют этот опыт. Кроме того, впервые с этого года в школах с седьмого класса вводится педагог-профориентатор, который ориентируется на выбор будущей профессии", - сказал он в Сенате на парламентских слушаниях.



Ранее сообщалось, что с января казахстанских первоклассников начали обучать цифровой грамотности.