Торнадо пронеслись над США и Германией

30 человек пострадали в результате торнадо в Германии. Атмосферный вихрь оставил после себя снесенные крыши, перевернутые автомобили и поваленные деревья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.30 жителей немецкого Падерборна в земле Северный Рейн-Вестфалия получили ранения, когда над городом пронесся торнадо.Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себя опасности.Сильный ущерб зафиксирован и в соседнем Липпштадте. Там стихия повалила церковный шпиль. По данным информагентства DPA, более 100 жителей оказались заперты в открытом бассейне, так как упавшие деревья перекрыли выход. В район происшествия были направлены все городские спасатели.Метеорологи предупредили, что в пятницу на западе и в центре Германии ожидаются сильные дожди и град, порывы ветра могут достигать 130 километров в час. Уже в четверг было нарушено движение авто- и железнодорожного транспорта, затоплены сотни подвалов.Кроме того, по данным СМИ, один человек погиб и более 40 пострадали из-за обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган) торнадо.