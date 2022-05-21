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Торнадо пронеслись над США и Германией

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Торнадо пронеслись над США и Германией
Фото: Reuters (торнадо в городе Андовер)
30 человек пострадали в результате торнадо в Германии. Атмосферный вихрь оставил после себя снесенные крыши, перевернутые автомобили и поваленные деревья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Euronews.

30 жителей немецкого Падерборна в земле Северный Рейн-Вестфалия получили ранения, когда над городом пронесся торнадо.

Городские власти призвали людей оставаться дома, чтобы не мешать спасательным работам и не подвергать себя опасности.

Сильный ущерб зафиксирован и в соседнем Липпштадте. Там стихия повалила церковный шпиль. По данным информагентства DPA, более 100 жителей оказались заперты в открытом бассейне, так как упавшие деревья перекрыли выход. В район происшествия были направлены все городские спасатели.

Метеорологи предупредили, что в пятницу на западе и в центре Германии ожидаются сильные дожди и град, порывы ветра могут достигать 130 километров в час. Уже в четверг было нарушено движение авто- и железнодорожного транспорта, затоплены сотни подвалов.

Кроме того, по данным СМИ, один человек погиб и более 40 пострадали из-за обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган) торнадо.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 09:39
Полюбому это Путина проделки скажут они.ведь он агрессор
 
 

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