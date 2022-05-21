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Ребенок погиб от удара молнии в Актюбинской области

Просмотров:337 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Ребенок погиб от удара молнии в Актюбинской области
Фото: Pixabay
Ребенка убило молнией в Актюбинской области. Несчастный случай произошел 20 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой город".

В пресс-службе ДЧС региона рассказали, что возле одного из домов в селе Белогорка в двух человек попала молния. Ребенок 2007 года рождения из-за удара молнии скончался на месте, 27-летний мужчина был доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Актобе. Белогорка находится недалеко от Актобе, близ трассы Самара - Шымкент.

Спасатели просят жителей во время грозы держаться подальше от высоких деревьев и линий электропередачи, не купаться в водоемах, не держать в руках длинные металлические предметы - удочки, зонты и другое, а также не касаться металлических сооружений и не звонить по телефону.

"Даже если устройство не используется, а просто находится во включенном состоянии, есть вероятность поражения молнией. Во время грозы рекомендуется не иметь на себе металлические предметы и бижутерию", - предупредили в ДЧС.

В регионе и сегодня объявлено штормовое предупреждение. На северо-западе и северо-востоке ожидается сильный дождь, на западе, севере и в центре области - гроза и град.


Источник: tengrinews.kz
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