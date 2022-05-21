Увеличить возраст для выдачи микрокредитов попросили в Казахстане

В Казахстане предлагают увеличить возрастной порог для получения микрокредита с 18 лет до 21 года. Общественники заявляют, что доступные займы берут по достижении совершеннолетия игроманы, спуская все деньги на азартные игры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



Ограничить возраст для выдачи микрокредита предложил директор Конгресса молодежи Казахстана. Тохтар Болысов отметил, что в стране игроманией страдают 350 тысяч человек. И большая часть - подростки. Став совершеннолетними, многие довольно легко получают займы, в том числе онлайн. Для этого достаточно иметь удостоверение личности, указать номер телефона и ждать одобрения от микрокредитной организации. Чаще всего приходит положительный ответ. В итоге погашать задолженность приходится родителям.



Болысов отметил, что игромания - это в первую очередь психологическая проблема. Но в нашей стране не принято сразу же обращаться к специалистам, которых, к слову, не так много. Поэтому для начала действенными будут и запреты.



"Студенты берут кредиты у микрокредитных организаций, чтобы сыграть в очередную азартную игру. Однако в дальнейшем они впадают в зависимость, и родители расплачиваются за их долги. Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 лет до 21 года", - объяснил смысл инициативы исполнительный директор ОЮЛ "Конгресс молодежи Казахстана" Тохтар Болысов.