Новорожденный ребенок погиб после взрыва в Шымкенте

Новорожденный ребенок скончался после взрыва в Шымкенте. По официальным данным пострадали восемь человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На момент взрыва в роддоме находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Погиб ребенок, которому от роду 18 дней. По данным облздрава, умерший ребенок, один из тройни.



"1 новорожденный от матери А., весом 790 граммов, 18 сутки жизни. Пострадали 8 человек, госпитализированы в медучреждения Шымкента - ОКБ,ГБ №1, ГБ №2",- рассказали в пресс-службе облздрава.



Напомним, сегодня утром около роддома в Шымкенте взорвалась межбольничная аптека.



Ранее сообщалось, что на месте ЧП погиб сторож.



Также стало известно, что больше сотни рожениц и детей были эвакуированы после взрыва в межбольничной аптеке в Шымкенте. Произвели эвакуацию и около 20 местных жителей, чьи квартиры пострадали во время ЧП.



Полиция Шымкента завела уголовное дело по факту взрыва.