«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 21 Мая
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новорожденный ребенок погиб после взрыва в Шымкенте

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Новорожденный ребенок погиб после взрыва в Шымкенте
Фото: ДЧС Шымкента
Новорожденный ребенок скончался после взрыва в Шымкенте. По официальным данным пострадали восемь человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На момент взрыва в роддоме находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Погиб ребенок, которому от роду 18 дней. По данным облздрава, умерший ребенок, один из тройни.

"1 новорожденный от матери А., весом 790 граммов, 18 сутки жизни. Пострадали 8 человек, госпитализированы в медучреждения Шымкента - ОКБ,ГБ №1, ГБ №2",- рассказали в пресс-службе облздрава.

Напомним, сегодня утром около роддома в Шымкенте взорвалась межбольничная аптека.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП погиб сторож.

Также стало известно, что больше сотни рожениц и детей были эвакуированы после взрыва в межбольничной аптеке в Шымкенте. Произвели эвакуацию и около 20 местных жителей, чьи квартиры пострадали во время ЧП.

Полиция Шымкента завела уголовное дело по факту взрыва.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика