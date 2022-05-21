«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 21 Мая
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сбил 32 барана: Водителя лишили прав на девять лет в Алматинской области

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 16:07
Сбил 32 барана: Водителя лишили прав на девять лет в Алматинской области
Кадры видео
В Алматинской области пьяный водитель сбил отару овец. Животные погибли. Суд отправил его под арест на 25 суток и запретил садиться за руль в ближайшие девять лет. Об этом сообщает orda.kz со ссылкой на Уйгурский районный суд области.

ДТП произошло 20 мая около 7 утра в Алматинской области. Машина неслась в направлении Аксай – Чунджа – Кольжат. Водитель, по всей видимости, не заметил, что на дорогу вышла отара овец, и влетел прямо в неё. А после этого сразу скрылся с места ДТП. Животные погибли.

Лихача быстро задержали. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. А в 2018 году он уже был лишен права управлять транспортным средством.

Нарушитель раскаялся в содеянном раскаялся и пообещал выплатить ущерб. Суд отправил его под арест на 25 суток и запретил садиться за руль в ближайшие девять лет.



Источник: Matritca
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика