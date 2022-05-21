Сбил 32 барана: Водителя лишили прав на девять лет в Алматинской области

В Алматинской области пьяный водитель сбил отару овец. Животные погибли. Суд отправил его под арест на 25 суток и запретил садиться за руль в ближайшие девять лет. Об этом сообщает orda.kz со ссылкой на Уйгурский районный суд области.
ДТП произошло 20 мая около 7 утра в Алматинской области. Машина неслась в направлении Аксай – Чунджа – Кольжат. Водитель, по всей видимости, не заметил, что на дорогу вышла отара овец, и влетел прямо в неё. А после этого сразу скрылся с места ДТП. Животные погибли.
Лихача быстро задержали. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян. А в 2018 году он уже был лишен права управлять транспортным средством.
Нарушитель раскаялся в содеянном раскаялся и пообещал выплатить ущерб. Суд отправил его под арест на 25 суток и запретил садиться за руль в ближайшие девять лет.
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