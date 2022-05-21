Трое детей задохнулись в багажнике автомобиля в Шымкенте. Об этом сообщили в полиции города, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Инцидент произошел в Каратауском районе Шымкента 19 мая. По данным правоохранителей, дети в отсутствие родителей залезли в багажник, а затем не смогли вылезти. Двое скончались на месте, один ребенок умер сегодня в реанимации.



"В Каратауское РУП 19 мая на пульт 102 поступило сообщение о том, что в багажнике задохнулись трое малолетних детей. Сразу на место выехали полицейские", - рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.



По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего