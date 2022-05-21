Во время футбольного матча в Шымкенте обрушилась крыша стадиона

В Шымкенте на центральном стадионе во время матча «Ордабасы» – «Аксу» обрушилась крыша кровли основного здания Центрального стадиона им. Кажымукана, сообщает Zakon.kz.



Крыша упала прямо за воротами команды «Аксу». Появилась информация, что под крышей могли оказаться болбои (ballboy – мальчик, подающий мячи), но позже эта информация не подтвердилась.



Предварительно на площади 400 кв. м (общая площадь 900 кв. м). Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники Службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли.

Группа по связям с общественностью ДЧС города Шымкента

Матч приостановлен и будет перенесен. К моменту ЧП «Ордабасы» вел в счете – 1:0.



