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Утильсбор: в Минэкологии пошли навстречу автомобилистам

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Утильсбор: в Минэкологии пошли навстречу автомобилистам
Фото из открытых источников
В Министерстве экологии пошли на встречу автомобилистам, которые завезли авто в страну до 14 мая. Им сделают перерасчет за оплаченный по старым ставкам утильсбор, сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении действия новых ставок утилизационного платежа проведены консультации с АО «Жасыл Даму».

«Согласно приказу и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 г. №138, ставки утилизационной платы снижены на 50%, данный приказ вступил в силу с 14 мая текущего года. В случае осуществления оплаты утилизационного сбора по прежним ставкам после 14 мая 2022 года, АО «Жасыл даму» будет сделан перерасчет и осуществлен возврат излишне уплаченной суммы, согласно действующему законодательству Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Напомним, о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50% в правительстве заявили еще в феврале текущего года. Многие казахстанцы после этого завезли в страну автомобили, но не могли оплатить утильсбор по новым ставкам.


Источник: forbes.kz
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