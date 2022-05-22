«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 22 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Совращал ребенка, а дали всего 10 суток": в столице состоялся суд над мужчиной, который домогался до девочки в автобусе

Просмотров:330 Опубликовано: Сегодня, 15:31
"Совращал ребенка, а дали всего 10 суток": в столице состоялся суд над мужчиной, который домогался до девочки в автобусе
Фото из открытых источников
Мужчину, который приставал к 12-летней девочке в столичном автобусе, арестовали на 10 суток. Казахстанцы в соцсетях возмутились столько маленькому сроку, но мама девочки не считает, что в этом виновата полиция – виноваты законы, передает Liter.kz.

21 мая состоялся суд над 33-летним задержанным. В его отношении было возмуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением специализированного межрайонного административного суда его арестовали на 10 суток (это максимальный срок за мелкое хулиганство).

Мама девочки, которая и рассказала о произошедшем 19 мая, попыталась защищить полицейских, на которых обрушились с критикой.

В комментариях много негатива в адрес полиции: “Как так? Совращал ребенка, а дали всего 10 суток”. Ребята, в этом нет вины полиции, дело не в том, что они не могут или не хотят работать, а в том, что нет такой у нас нормы. Все что делал Самат Бексултанов с моей дочерью – законы РК трактуют как то, что он всего лишь оскорбительно приставал к несовершеннолетней, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство. Это даже не уголовное преступление, а мелкое правонарушение, – написала в Instagram Карлыгаш Онгарова.

Карлыгаш отметила, что полицейские оказывали моральную поддержку на всех опросах, говорили девочке, что правильно все сделала. Подсказывали как поступать еще в аналогичных ситуациях.

Видно, что они искренне сопереживали. У всех у них есть дочки и сестренки. Но что они сделают, если нет иной управы на него? В нашей стране можно тереться/трогать любого ребенка за какие угодно части тела (грудь, бедра, гениталии) хоть через одежду, хоть под одеждой и максимум что грозит – 10 дней кровати и горячего питания за счет налогоплательщиков в спецприемнике для адм.арестованных. Педофилам можно не работать, трешься членом об ребенка и ждешь путевки в санаторий на 10 дней, – заключила женщина.

Напомним, правозащитница Дина Тансари ранее публиковала пост с видео, где молодой человек приставал к 16-летней школьнице в ее подъезде. Им оказался 20-летний студент.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика