"Совращал ребенка, а дали всего 10 суток": в столице состоялся суд над мужчиной, который домогался до девочки в автобусе

Мужчину, который приставал к 12-летней девочке в столичном автобусе, арестовали на 10 суток. Казахстанцы в соцсетях возмутились столько маленькому сроку, но мама девочки не считает, что в этом виновата полиция – виноваты законы, передает Liter.kz.



21 мая состоялся суд над 33-летним задержанным. В его отношении было возмуждено административное производство по статье 434 КРКобАП. Решением специализированного межрайонного административного суда его арестовали на 10 суток (это максимальный срок за мелкое хулиганство).



Мама девочки, которая и рассказала о произошедшем 19 мая, попыталась защищить полицейских, на которых обрушились с критикой.



В комментариях много негатива в адрес полиции: “Как так? Совращал ребенка, а дали всего 10 суток”. Ребята, в этом нет вины полиции, дело не в том, что они не могут или не хотят работать, а в том, что нет такой у нас нормы. Все что делал Самат Бексултанов с моей дочерью – законы РК трактуют как то, что он всего лишь оскорбительно приставал к несовершеннолетней, тем самым нарушив общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство. Это даже не уголовное преступление, а мелкое правонарушение, – написала в Instagram Карлыгаш Онгарова.



Карлыгаш отметила, что полицейские оказывали моральную поддержку на всех опросах, говорили девочке, что правильно все сделала. Подсказывали как поступать еще в аналогичных ситуациях.



Видно, что они искренне сопереживали. У всех у них есть дочки и сестренки. Но что они сделают, если нет иной управы на него? В нашей стране можно тереться/трогать любого ребенка за какие угодно части тела (грудь, бедра, гениталии) хоть через одежду, хоть под одеждой и максимум что грозит – 10 дней кровати и горячего питания за счет налогоплательщиков в спецприемнике для адм.арестованных. Педофилам можно не работать, трешься членом об ребенка и ждешь путевки в санаторий на 10 дней, – заключила женщина.



Напомним, правозащитница Дина Тансари ранее публиковала пост с видео, где молодой человек приставал к 16-летней школьнице в ее подъезде. Им оказался 20-летний студент.