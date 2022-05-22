Автомобиль влетел в билборд в ЗКО, пассажирка погибла. Водитель находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Мой ГОРОД", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что спасатели выезжали на аварию в поселке Зачаганск. Toyota Crown въехала в опору билборда. Водителя 1993 года рождения зажало в салоне, его вызволили сотрудники ДЧС.



Стражи порядка рассказали, что авария произошла в пять утра 22 мая по улице Жангирхана.



"В салоне автомашины, кроме водителя, находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.



Управление здравоохранения региона информировало, что девушка 2002 года рождения при госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей.



Водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Сейчас состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.