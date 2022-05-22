«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 22 Мая
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автомобиль влетел в билборд в ЗКО, пассажирка погибла

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Автомобиль влетел в билборд в ЗКО, пассажирка погибла
Фото: ДЧС ЗКО
Автомобиль влетел в билборд в ЗКО, пассажирка погибла. Водитель находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Мой ГОРОД", передает корреспондент Tengrinews.kz.

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что спасатели выезжали на аварию в поселке Зачаганск. Toyota Crown въехала в опору билборда. Водителя 1993 года рождения зажало в салоне, его вызволили сотрудники ДЧС.

Стражи порядка рассказали, что авария произошла в пять утра 22 мая по улице Жангирхана.

"В салоне автомашины, кроме водителя, находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Управление здравоохранения региона информировало, что девушка 2002 года рождения при госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей.

Водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Сейчас состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое, он находится в реанимации.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика