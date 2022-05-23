Служившим на полигоне в Семее военным Казахстана оказалось не нужным обращаться в Россию

Семей. 22 мая. КазТАГ – Служившим на Семипалатинском ядерном полигоне военным Казахстана оказалось не нужным обращаться в Россию, чтобы подтвердить факт службы на территории полигона, передает КазТАГ.



«Перечень войсковых частей, подчинявшихся войсковой части 31600, дислоцировавшихся на Семипалатинском ядерном полигоне в период проведения испытаний ядерного оружия с 1949 по 1989 год, а также воинских частей, в которых проводились испытания боевых радиоактивных веществ, приведен в приложении №5 к порядку и условиям оформления и выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а также членам их семей, потерявших кормильца из числа этих граждан, утвержденного приказом министра обороны Российской Федерации от 9 июня 2008 года №321. Текст данного приказа опубликован на официальном интернет-портале www.pravo.gov.ru», - сообщили в генеральном штабе вооруженных сил Казахстана председателю ОО «Дом» Майре Абеновой.



В письме указано, что по просьбе общественницы был «направлен запрос в Центральный архив министерства обороны Российской Федерации по предоставлению перечня войсковых частей и учреждений, дислоцировавшихся и принимавших участие в ядерных испытаниях на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона».



«Наконец-то решится проблема сотен, а может, тысяч ветеранов вооруженных сил, служивших в разное время в в/ч на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Ведь за подтверждением факта службы на территории полигона, им приходилось обращаться в архив города Подольск, который находится на территории другого государства, РФ. Не каждый обладает знаниями и терпением, чтобы эту заветную бумажку получить. Решение проблемы оказалось довольно простым, возникает лишь вопрос, почему соответствующий запрос минобороны не могло направить ранее? Надеемся, что теперь «атомным» солдатам не придется ходить по замкнутому кругу. Все гениальное – просто. Но почему путь к этой простоте – иногда длиною в жизнь?» - отметила Абенова.