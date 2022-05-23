«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Мая
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 450.1 KZT
  • 1 RUB = 7.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Врач назвал ключ к избавлению от пивного живота

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Врач назвал ключ к избавлению от пивного живота
Фото из открытых источников
Кандидат медицинских наук Андрей Демин рассказал, что считают пивным животом медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на радио Sputnik.

По словам Демина, в обиходе пивным животом называют особый тип ожирения. Медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.

"Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни", – сказал Демин.

По мнению специалиста, пивной живот в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения.

"Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения", – пояснил Демин.

Кандидат медицинских наук считает, что, пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Ключом к решению проблемы пивного живота является отказ от пенного напитка. Это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
babe (Посетители) Сегодня, 10:21
Многие не пьют пиво , а имеют огромный живот и тут дело далеко не в пенном напитке!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
4145god (Посетители) Сегодня, 09:30
Да не, не может такого быть, он сам то пробовал после тяжелого рабочего дня, пиво с рыбкой вечером перед теликом, благодать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика