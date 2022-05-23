Врач назвал ключ к избавлению от пивного живота

Кандидат медицинских наук Андрей Демин рассказал, что считают пивным животом медики, почему появляется это отклонение от нормы и как от него избавиться, передает Tengrinews.kz со ссылкой на радио Sputnik.
По словам Демина, в обиходе пивным животом называют особый тип ожирения. Медики рассматривают это нарушение здоровья как серьезный фактор риска.
"Если говорить по-научному, то это называется абдоминальный тип ожирения. При нем отложение жира происходит в основном в районе талии. Это очень неблагоприятное явление, оно связано с большими рисками для здоровья и жизни", – сказал Демин.
По мнению специалиста, пивной живот в большинстве случаев становится следствием особого стереотипа поведения.
"Появление этого типа ожирения у мужчин, которые увлекаются алкоголем, связано с тем, что у нас создалась культура, когда люди пьют и закусывают, сидя перед телевизором. При этом не расходуются калории, и у людей формируется неправильный стереотип поведения", – пояснил Демин.
Кандидат медицинских наук считает, что, пока человек употребляет пиво, он постепенно раскисает. В таком состоянии он не хочет двигаться. Ключом к решению проблемы пивного живота является отказ от пенного напитка. Это поможет вернуть бодрость и снизить аппетит.
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