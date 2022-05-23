Льготное автокредитование: сколько автомобилей уже купили казахстанцы

С начала новой программы льготного кредитования - 16 мая - Фонд развития промышленности одобрил 4,8 тысячи заявок. Казахстанцы успели приобрести по программе 34 автомобиля. Об этом сообщила заместитель председателя фонда Жанар Ибрашева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На сегодняшний день заявки принимаются "Банком Центр-Кредит", "Евразийским банком", "Народным банком". Предполагается, что в этот список войдет и "Forte Bank". С начала старта программы принято 14 507 заявок", - рассказала Ибрашева на брифинге СЦК.



Из них, по ее данным, положительное заключение получили 4 834 физлица на сумму 35,7 миллиарда тенге.



"Приобретены уже 34 автомобиля: в Нур-Султане - 11, Алматы – 3, в Актюбинской области – 3, в Алматинской - 1, Западно-Казахстанской - 1, в Жамбылской - 4, Павлодарской - 4, Шымкенте - 6 авто", - добавила Жанар Ибрашева.



Она напомнила, что выделенные на программу 100 миллиардов тенге имеют револьверный механизм.



"В случае, если наши граждане не успеют приобрести при первичном размещении автомобилей, они могут обратиться сразу, как только будут поступать средства от физических лиц, буквально через месяц-два можно будет обращаться заново для получения льготного автокредитования. В целом, при первичном освоении ожидается обновить более 10 тысяч автомобилей", - пояснила она.