Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел объяснили присутствие электронных чипов в паспортах казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Миграционная служба разъяснила наличие чипов в казахстанских паспортах. Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами, в документе. Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. В Казахстане паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет идентифицировать личность", - сообщили на брифинге министерства.



В МВД добавили, что паспорт с чипом введен для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля в других странах посредством электродных систем.



"Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы", - добавили в ведомстве.



Напомним, пользователи Казнета рассылали видео, на котором мужчина и женщина демонстрируют особенности отечественного паспорта. Герои ролика вскрывают твердый переплет и обнаруживают там устройство, похожее на чип.