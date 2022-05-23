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Более 9 миллиардов тенге заморожено на счетах "дочек" российских банков в Казахстане

Просмотров:379 Опубликовано: Сегодня, 12:55
Более 9 миллиардов тенге заморожено на счетах "дочек" российских банков в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
9,2 миллиарда тенге заблокировано на счетах дочерних организаций российских банков в Казахстане. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Tengrinews.kz.

"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте в дочерних банках Сбербанка, Альфа-Банка и Банка ВТБ. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге. По Сбербанку - 2,7 миллиарда тенге, по Альфа-Банку - 6,2 миллиарда тенге, по Банку ВТБ Казахстан – 0,3 миллиарда тенге", - говорится в ответе Абылкасымовой на депутатский запрос.

По ее словам, также иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге. По клиентам Альфа-Банка заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 миллиарда тенге.

"В настоящее время новым акционером банка в лице Банка ЦентрКредит ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран", - добавила Абылкасымова.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:00
Это так демократично. Все для людей uhmylka
 
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Restero (Посетители) Сегодня, 14:39
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