Более 9 миллиардов тенге заморожено на счетах "дочек" российских банков в Казахстане

9,2 миллиарда тенге заблокировано на счетах дочерних организаций российских банков в Казахстане. Об этом сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает Tengrinews.kz.



"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте в дочерних банках Сбербанка, Альфа-Банка и Банка ВТБ. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге. По Сбербанку - 2,7 миллиарда тенге, по Альфа-Банку - 6,2 миллиарда тенге, по Банку ВТБ Казахстан – 0,3 миллиарда тенге", - говорится в ответе Абылкасымовой на депутатский запрос.



По ее словам, также иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам Сбербанка на сумму 2,9 миллиарда тенге. По клиентам Альфа-Банка заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 миллиарда тенге.



"В настоящее время новым акционером банка в лице Банка ЦентрКредит ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран", - добавила Абылкасымова.