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Узбекские полицейские ударили электрошокером туристов из Казахстана

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 14:27
Узбекские полицейские ударили электрошокером туристов из Казахстана
Кадр из видео
В Самарканде сотрудники правоохранительных органов задержали туристов из Казахстана и применили электрошокеры. В МВД заявили, что по данному факту проводится служебное расследование, передает Tengrinews.kz.

Со слов одного из пострадавших, около 3.30 ночи гости Самарканда, трое из которых прибыли из Казахстана, один - из Ташкента, вышли из местного ночного клуба. Когда туристы ожидали такси, к ним подошли два полицейских и попросили предъявить документы и проехать с ними отделение.

"Заявили, что в Самарканде действует комендантский час. Фото, видео и заявление прилагаются. На просьбу сослаться на закон и объяснить причины задержания, ничего в ответ не получили. Разве что в Ташкенте свои законы, а в Самарканде - свои", - приводит слова одного из пострадавших издание Podrobno.uz.

Мужчина добавил, что после нескольких минут пререканий было вызвано подкрепление и к туристам применили электрошокеры.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику!




"В ночь с 20 на 21 мая 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", - написал в Telegram официальный представитель МВД Узбекистана.

Он добавил, что по данному факту службой личной безопасности МВД совместно с органами прокуратуры проводится служебная проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и отстранении от службы всех сотрудников, нарушивших закон, а также их руководителей.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 14:33
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  • GuF
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:17
братский народ ))))))))
 
 

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