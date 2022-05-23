Узбекские полицейские ударили электрошокером туристов из Казахстана

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В Самарканде сотрудники правоохранительных органов задержали туристов из Казахстана и применили электрошокеры. В МВД заявили, что по данному факту проводится служебное расследование, передает Tengrinews.kz.Со слов одного из пострадавших, около 3.30 ночи гости Самарканда, трое из которых прибыли из Казахстана, один - из Ташкента, вышли из местного ночного клуба. Когда туристы ожидали такси, к ним подошли два полицейских и попросили предъявить документы и проехать с ними отделение."Заявили, что в Самарканде действует комендантский час. Фото, видео и заявление прилагаются. На просьбу сослаться на закон и объяснить причины задержания, ничего в ответ не получили. Разве что в Ташкенте свои законы, а в Самарканде - свои", - приводит слова одного из пострадавших издание Podrobno.uz.Мужчина добавил, что после нескольких минут пререканий было вызвано подкрепление и к туристам применили электрошокеры."В ночь с 20 на 21 мая 2022 года сотрудники патрульно-постовой службы УВД Самарканда, привлеченные для несения службы в ночное время, в процессе проверки личности туристов на улице Мирзо Улугбека, грубо нарушая нормы профессиональной этики, злоупотребили служебным положением и полномочиями по применению специальных технических средств", - написал в Telegram официальный представитель МВД Узбекистана.Он добавил, что по данному факту службой личной безопасности МВД совместно с органами прокуратуры проводится служебная проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности и отстранении от службы всех сотрудников, нарушивших закон, а также их руководителей.