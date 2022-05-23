Льготное автокредитование в Казахстане: кому точно откажут в займе – ответ банков

НУР-СУЛТАН, 23 мая – Sputnik. В банках Казахстана назвали требования, которым должен соответствовать казахстанец, рассчитывающий на льготный автокредит.



Главный критерий, по которому ведется отбор клиентов – платежеспособность. У клиента, желающего оформить льготный автокредит, должны быть непрерывные пенсионные отчисления за последние 6 месяцев.

Во вторую очередь – совокупный доход должен быть не менее 50% от всех действующих и приобретаемых кредитов.



К примеру, если у заемщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50%, то есть 50 тысяч тенге.



При подтвержденном доходе в 100 тысяч тенге и наличии кредита в 30 тысяч тенге, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге. А этих денег для получения льготного автокредита недостаточно.



Поэтому представители банков просят казахстанцев тщательно оценить свои финансовые возможности, а потом уже обращаться в банки для получения автокредита.



Программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая. Оператором программы определено АО "Фонд развития промышленности". Общая сумма финансирования — 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму".



Льготное автокредитование сейчас выдают Народный банк, БанкЦентркредит и Forte Bank. Евразийский банк временно приостановил выдачу автокредита по причине досрочного выполнения лимита первого транша.