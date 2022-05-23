«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 25 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.12 KZT
  • €1 = 443.06 KZT
  • 1 RUB = 7.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев назначил замглавы КНБ - директора Пограничной службы

Просмотров:644 Опубликовано: 23-05-2022, 15:46
Токаев назначил замглавы КНБ - директора Пограничной службы
Фото: gov.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя КНБ - директора Пограничной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Распоряжением Главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - говорится в сообщении.

Ерлан Алдажуманов родился в 1966 году в Семипалатинске. В 1987 году окончил Высшее пограничное командное училище имени Дзержинского, в 2018 году - Военную академию Беларуси.

В разные годы был заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов; заместителем начальника Регионального управления; заместителем командующего пограничными частями Регионального управления.

2014-2019 годы - первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ.

С сентября 2019 года до нынешнего назначения - начальник Регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика