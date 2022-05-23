Токаев назначил замглавы КНБ - директора Пограничной службы

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя КНБ - директора Пограничной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Распоряжением Главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - говорится в сообщении.
Ерлан Алдажуманов родился в 1966 году в Семипалатинске. В 1987 году окончил Высшее пограничное командное училище имени Дзержинского, в 2018 году - Военную академию Беларуси.
В разные годы был заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов; заместителем начальника Регионального управления; заместителем командующего пограничными частями Регионального управления.
2014-2019 годы - первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ.
С сентября 2019 года до нынешнего назначения - начальник Регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.