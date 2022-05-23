Токаев назначил замглавы КНБ - директора Пограничной службы

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового заместителя председателя КНБ - директора Пограничной службы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Распоряжением Главы государства Алдажуманов Ерлан Ергалиулы назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директором Пограничной службы", - говорится в сообщении.



Ерлан Алдажуманов родился в 1966 году в Семипалатинске. В 1987 году окончил Высшее пограничное командное училище имени Дзержинского, в 2018 году - Военную академию Беларуси.



В разные годы был заместителем начальника пограничной заставы, пограничных отрядов; заместителем начальника Регионального управления; заместителем командующего пограничными частями Регионального управления.



2014-2019 годы - первый заместитель директора - начальник главного штаба Пограничной службы КНБ.



С сентября 2019 года до нынешнего назначения - начальник Регионального управления "Оңтүстік" Пограничной службы КНБ.