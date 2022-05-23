Казахстан и Россия возобновят железнодорожное сообщение

Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование межгосударственных дополнительных пассажирских поездов, передает Zakon.kz.



С июня возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов в сторону РФ.Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»



Как уточнили в нацкомпании, поезда будут ходить по следующим маршрутам:



- поезд №145/146 сообщением Караганда – Омск: с отправлением из Караганды с 3 июня по пятницам и по вторникам, из Омска в Караганду состав начнет ходить с 4 июня по субботам и по средам;



- поезд №113/114 сообщением Алматы-2 – Казань: с отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам, обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам.



Также сообщается, что курсирование поезда №83/84 сообщением Караганда – Москва сокращается до станции Самара:



- поезд будет ходить из Караганды с 8 июня по 30 июля по четным датам;



- из Омска в Караганду состав будет курсировать с 10 июня по 30 июля по четным датам.



Кроме того, с 1 по 31 августа этот же поезд будет ходить из Караганды в Самару и из Самары в Караганду по нечетным числам. Со 2 сентября по 30 октября из Караганды и Самары поезд будет курсировать по четным датам. С 1 ноября по 9 декабря – из Караганды в Самару по нечетным числам. Из Самары в Караганду, с 1 ноября по 11 декабря, поезд будет курсировать по нечетным числам.



Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»