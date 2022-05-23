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Осуждена начальник Кинологического центра МВД

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Осуждена начальник Кинологического центра МВД
Фото из открытых источников
Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра МВД Болгумбаевой А. А. по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Болгумбаева А. А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат", - говорится в сообщении.

В Антикоре добавили, что приговором Турксибского районного суда по Алматы начальник Кинологического центра осуждена к ограничению свободы на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Приговор не вступил в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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