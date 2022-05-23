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Wildberries ввел массовые штрафы за отказ от товара

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:58
Wildberries ввел массовые штрафы за отказ от товара
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Российский маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы за возврат товара, пишет РБК со ссылкой на обсуждения пользователей в сообществе Wildberries во «Вконтакте». Первые предупреждения о том, что при отказе от заказанных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый, стали поступать пользователям около месяца назад, причем часть пользователей утверждает, что сумма списывается даже при возврате бракованной продукции.

В уведомлении содержится ссылка на закон «О защите прав потребителей», одна из статей которого подразумевает, что при отказе от товара продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара. Операторы службы поддержки в ответах пользователям при том в одних случаях утверждают, что появление уведомления зависит от суммы выкупа товаров на площадке, в других — что площадка их не учитывает.

Представитель Wildberries заявил, что разные модели доставки тестируются с 2020 года, а для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. Такой механизм должен мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от недобросовестной конкуренции, а также исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товаров.

Ранее Wildberries сообщала, что начинала тестировать оплату возврата для тех пользователей, которые возвращают больше 90 процентов товаров. В Роспотребнадзоре разъясняли, что платный возврат правомерен в тех случаях, когда речь идет о качественном товаре. Некачественные должны возвращаться бесплатно.


Источник: lenta.ru
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