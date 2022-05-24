Врач назвал самую опасную травму для человека

Травма головы является для человека самой опасной. Чтобы минимизировать ее риск, нужно быть внимательным, смотреть под ноги по сторонам, а также надевать обувь с нескользящей подошвой. Об этом рассказал врач Петр Давыдов, пишет Российская газета со ссылкой на РИА Новости.
Травмы головы всегда требуют наблюдения за пациентом, чтобы исключить различные осложнения.
Что касается других травм, то на серьезность случая всегда указывает обильное кровотечение. Если это произошло, вызвать скорую необходимо без промедления. Также без помощи медиков не обойтись, если деформирована конечность: как правило, это может быть связано с переломом или тяжелым вывихом.
По словам врача, роста травматизма в летнее время не наблюдается: эта проблема носит всесезонный характер. В теплое время года пациенты чаще всего обращаются к врачу с травмами головы, опорно-двигательного аппарата, а также повреждениями кожи, связанными с падениями. Не обходится без несчастных случаев и бытовых травм.
Попытаться обезопасить себя от травмы можно. Врач пояснил, что главное — быть внимательным в повседневной жизни, не переоценивать свои силы. Нужно смотреть под ноги и по сторонам, а также использовать удобную обувь с нескользкой подошвой.
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