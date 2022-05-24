Можно ли дарить цветы учителям? Ответ Минобразования

Это не считается нарушением закона, отметили в МОН.



Более 170 тысяч одиннадцатиклассников в этом году оканчивают школу, сообщили в Министерстве образования и науки РК.



Ведомстве подготовило специальные рекомендации для проведения выпускных мероприятий "Түлек-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі". Попрощаться со школой можно только в стенах самого учебного заведения, напомнили в министерстве. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции.



"Последний звонок 25 мая 2022 года прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі". Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция", – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.



Мероприятия, посвящённые окончанию школы, должны проводить по разработанным МОН правилам. Не допускается:



привлечение за деньги аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств;

организация праздничных столов;

проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;

сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам;

организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.



Последний звонок во всех школах Казахстана проведут 25 мая, вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.