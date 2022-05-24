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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Можно ли дарить цветы учителям? Ответ Минобразования

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Можно ли дарить цветы учителям? Ответ Минобразования
Иллюстративное фото
Это не считается нарушением закона, отметили в МОН.

Более 170 тысяч одиннадцатиклассников в этом году оканчивают школу, сообщили в Министерстве образования и науки РК.

Ведомстве подготовило специальные рекомендации для проведения выпускных мероприятий "Түлек-2022 – Жаңа Қазақстанның ертеңі". Попрощаться со школой можно только в стенах самого учебного заведения, напомнили в министерстве. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции.

"Последний звонок 25 мая 2022 года прозвенит более чем для 3,5 млн школьников страны. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі". Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция", – подчеркнула председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

Мероприятия, посвящённые окончанию школы, должны проводить по разработанным МОН правилам. Не допускается:

привлечение за деньги аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств;
организация праздничных столов;
проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей на прокат;
сбор денежных средств на подарки администрации школ и педагогам;
организация выпускных мероприятий в увеселительных учреждениях.

Последний звонок во всех школах Казахстана проведут 25 мая, вручение аттестата – 16-17 июня 2022 года.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:23
strana.kz,
Белая ворона будет в классе.парню не охота быть отдельно от класса.вот и сдали
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:45
Ирон,
а не надо сдавать.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 11:24
Нашару типа цветы токо можно.у меня сестра сыну на окончание школы по 80 тыс собирали и на подарок учителю еше по 20.а она мать одиночка концы с концами сводит.такие поборы жесть
 
 

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