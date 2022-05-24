Насколько мощны вооруженные силы РК на фоне других стран

Forbes Kazakhstan решил рассмотреть, какие государства обладают наиболее мощными армиями и как на их фоне выглядит казахстанская.
Мир переживает фазу сложных экономических и политических изменений. Война в Украине – главный индикатор обострения геополитической ситуации. Как следствие, страны по всему миру все больше склоняются к увеличению военных бюджетов, чтобы повысить свою обороноспособность. На этом фоне Forbes Kazakhstan решил рассмотреть, какие государства обладают наиболее мощными армиями и как на их фоне выглядит казахстанская.
В начале марта информагентство Reuters сообщило, что Европейский союз собирается увеличить расходы на оборону, чтобы стать более независимым в вопросах обеспечения вооружением и разработки военных технологий. В бюджете ЕС на 2021–2027 годы появится соответствующий раздел. На эти цели предусмотрено €13,1 млрд, что составляет 1,2% от всех расходов.
В конце марта Джо Байден объявил, что в 2022 году планируется увеличить оборонный бюджет США до $773 млрд. Он подчеркнул, что конгресс должен поддержать самую крупную в истории инвестицию в безопасность страны. Президент США сообщил, что в оборонном бюджете также предусмотрено выделение $6,9 млрд на поддержку НАТО и усиление военного сдерживания в Европе.
Не дремлет и Китай, власти которого намерены в 2022 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,1%, до $229 млрд.
Россия наращивает военные расходы практически ежегодно. Только в этом году финансирование по разделу «Национальная оборона» составило более 3,5 трлн рублей ($43,7 млрд), или 15% от бюджета.
Для оценки того, какие армии в мире наиболее боеспособны, существует рейтинг Military Strength Ranking от исследовательской компании GFP (Global Fire Power). Рейтинг учитывает около 50 параметров, среди которых количество военнослужащих, уровень технической оснащенности, объем финансирования, степень использования современных технологий и прочее. В январе вышел рейтинг 2022 года: первые три места традиционно занимают США, Россия и Китай. Кстати, украинская армия поднялась сразу на три строчки, заняв 22-е место среди 140. Казахстан расположился на 64-й позиции, за год военная мощь страны никак не изменилась.
При этом Казахстан также увеличивает расходы на оборону. Так, в 2021 году они выросли на 10,9%, до 744,7 млрд тенге ($1,7 млрд). Согласно республиканскому бюджету, в этом году военные затраты увеличатся почти на 10%, до 859 млрд тенге ($1,8 млрд). После январских событий в Казахстане, в ходе которых понадобилось привлечение сил ОДКБ, президент Токаев дал указание начать реформу казахстанской армии, а также модернизацию ее вооружения. «В войсках до сих пор большая доля оружия советского периода», – посетовал он. В середине января премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил, а также кардинальному повышению обороноспособности армии.
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