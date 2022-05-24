Насколько мощны вооруженные силы РК на фоне других стран

Forbes Kazakhstan решил рассмотреть, какие государства обладают наиболее мощными армиями и как на их фоне выглядит казахстанская.



Мир переживает фазу сложных экономических и политических изменений. Война в Украине – главный индикатор обострения геополитической ситуации. Как следствие, страны по всему миру все больше склоняются к увеличению военных бюджетов, чтобы повысить свою обороноспособность. На этом фоне Forbes Kazakhstan решил рассмотреть, какие государства обладают наиболее мощными армиями и как на их фоне выглядит казахстанская.



В начале марта информагентство Reuters сообщило, что Европейский союз собирается увеличить расходы на оборону, чтобы стать более независимым в вопросах обеспечения вооружением и разработки военных технологий. В бюджете ЕС на 2021–2027 годы появится соответствующий раздел. На эти цели предусмотрено €13,1 млрд, что составляет 1,2% от всех расходов.



В конце марта Джо Байден объявил, что в 2022 году планируется увеличить оборонный бюджет США до $773 млрд. Он подчеркнул, что конгресс должен поддержать самую крупную в истории инвестицию в безопасность страны. Президент США сообщил, что в оборонном бюджете также предусмотрено выделение $6,9 млрд на поддержку НАТО и усиление военного сдерживания в Европе.



Не дремлет и Китай, власти которого намерены в 2022 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,1%, до $229 млрд.



Россия наращивает военные расходы практически ежегодно. Только в этом году финансирование по разделу «Национальная оборона» составило более 3,5 трлн рублей ($43,7 млрд), или 15% от бюджета.



Для оценки того, какие армии в мире наиболее боеспособны, существует рейтинг Military Strength Ranking от исследовательской компании GFP (Global Fire Power). Рейтинг учитывает около 50 параметров, среди которых количество военно­служащих, уровень технической оснащенности, объем финансирования, степень использования современных технологий и прочее. В январе вышел рейтинг 2022 года: первые три места традиционно занимают США, Россия и Китай. Кстати, украинская армия поднялась сразу на три строчки, заняв 22-е место среди 140. Казахстан расположился на 64-й позиции, за год военная мощь страны никак не изменилась.



При этом Казахстан также увеличивает расходы на оборону. Так, в 2021 году они выросли на 10,9%, до 744,7 млрд тенге ($1,7 млрд). Согласно республиканскому бюджету, в этом году военные затраты увеличатся почти на 10%, до 859 млрд тенге ($1,8 млрд). После январских событий в Казахстане, в ходе которых понадобилось привлечение сил ОДКБ, президент Токаев дал указание начать реформу казахстанской армии, а также модернизацию ее вооружения. «В войсках до сих пор большая доля оружия советского периода», – посетовал он. В середине января премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил, а также кардинальному повышению обороноспособности армии.