Первая АЭС в Казахстане может появиться к 2035 году

В Казахстане первая атомная электростанция может появиться к 2035 году. Об этом заявили в Алматы во время круглого стола по обсуждению экономических аспектов строительства АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На сегодня в мире эксплуатируется 441 атомная электростанция. Ими пользуются в 32 странах, среди которых лидерами являются США, Франция, Япония и Индия. В будущем первые АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бангладеш и Турции. К этому списку предлагают добавить и Казахстан.



"Период подготовительных работ составляет примерно пять лет: это разработка ТЭО и ПСД. Основной период строительства АЭС составляет около шести лет. Итого срок реализации проекта, предположительно, составит 10-11 лет с даты принятия решения.



То есть ввод в эксплуатацию АЭС может состояться в 2035 году, если в течение следующего года мы определимся с поставщиком реактора и приступим к разработке ТЭО", - сказал гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.



Он отметил, что при строительстве АЭС рассматривать нужно ядерные реакторы поколения III и III+. По его словам, это уже опробованные в мире и надежные технологии.



"В 2019 году мы получили предложения от шести ключевых производителей ядерно-энергетических технологий из Китая, США, Южной Кореи, Японии, России и Франции", - добавил он.