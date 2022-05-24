Первая АЭС в Казахстане может появиться к 2035 году

В Казахстане первая атомная электростанция может появиться к 2035 году. Об этом заявили в Алматы во время круглого стола по обсуждению экономических аспектов строительства АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На сегодня в мире эксплуатируется 441 атомная электростанция. Ими пользуются в 32 странах, среди которых лидерами являются США, Франция, Япония и Индия. В будущем первые АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бангладеш и Турции. К этому списку предлагают добавить и Казахстан.
"Период подготовительных работ составляет примерно пять лет: это разработка ТЭО и ПСД. Основной период строительства АЭС составляет около шести лет. Итого срок реализации проекта, предположительно, составит 10-11 лет с даты принятия решения.
То есть ввод в эксплуатацию АЭС может состояться в 2035 году, если в течение следующего года мы определимся с поставщиком реактора и приступим к разработке ТЭО", - сказал гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.
Он отметил, что при строительстве АЭС рассматривать нужно ядерные реакторы поколения III и III+. По его словам, это уже опробованные в мире и надежные технологии.
"В 2019 году мы получили предложения от шести ключевых производителей ядерно-энергетических технологий из Китая, США, Южной Кореи, Японии, России и Франции", - добавил он.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.