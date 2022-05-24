Казахстан готовится подписать соглашение с ООН об открытии офиса по Афганистану

В Алматы планируют открыть временный удаленный офис ООН в Афганистане. Правительство Казахстана готовит проект постановления, передает Tengrinews.kz.



"С учетом ситуации, сложившейся в Афганистане, ООН изъявляет желание основать в Алматы временный удаленный офис ООН в Афганистане, исходя из того, что правительство согласилось основать подобный офис.



Часть международного персонала Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), которая сможет выполнять свои официальные обязанности за пределами Афганистана, будет переведена в Алматы, в то время как другая часть персонала, которая может выполнять свои официальные обязанности, только находясь в Афганистане, останется в Афганистане.



Незначительная часть международного персонала, работающего в отделениях, программах, фондах и других подразделениях Страновой команды ООН (СКООН) по Афганистану, также будет переведена в Алматы", - говорится в проекте соглашения ООН и правительства Казахстана.



В ООН выразили уверенность, что организациям, их активам и персоналу будут предоставлены права, привилегии и иммунитеты, льготы и исключения, необходимые для эффективного выполнения их функций.



В проекте соглашения отмечается, что правительство Казахстана предоставит организации на необходимый срок помещение в Алматы для размещения штаб-квартиры или других объектов, которые могут потребоваться для осуществления деятельности. Эти помещения останутся территорией Казахстана, но будут неприкосновенными и находиться под исключительным контролем и властью ООН.



Также в проекте уточняется, что реализация соглашения не требует выделения финансовых средств.



"Подписание данного соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, а также повышению эффективности совместного взаимодействия правительства Казахстана и Миссии ООН по содействию Афганистану", - говорится в проекте.