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Казахстан готовится подписать соглашение с ООН об открытии офиса по Афганистану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Казахстан готовится подписать соглашение с ООН об открытии офиса по Афганистану
Фото: un.org
В Алматы планируют открыть временный удаленный офис ООН в Афганистане. Правительство Казахстана готовит проект постановления, передает Tengrinews.kz.

"С учетом ситуации, сложившейся в Афганистане, ООН изъявляет желание основать в Алматы временный удаленный офис ООН в Афганистане, исходя из того, что правительство согласилось основать подобный офис.

Часть международного персонала Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), которая сможет выполнять свои официальные обязанности за пределами Афганистана, будет переведена в Алматы, в то время как другая часть персонала, которая может выполнять свои официальные обязанности, только находясь в Афганистане, останется в Афганистане.

Незначительная часть международного персонала, работающего в отделениях, программах, фондах и других подразделениях Страновой команды ООН (СКООН) по Афганистану, также будет переведена в Алматы", - говорится в проекте соглашения ООН и правительства Казахстана.

В ООН выразили уверенность, что организациям, их активам и персоналу будут предоставлены права, привилегии и иммунитеты, льготы и исключения, необходимые для эффективного выполнения их функций.

В проекте соглашения отмечается, что правительство Казахстана предоставит организации на необходимый срок помещение в Алматы для размещения штаб-квартиры или других объектов, которые могут потребоваться для осуществления деятельности. Эти помещения останутся территорией Казахстана, но будут неприкосновенными и находиться под исключительным контролем и властью ООН.

Также в проекте уточняется, что реализация соглашения не требует выделения финансовых средств.

"Подписание данного соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, а также повышению эффективности совместного взаимодействия правительства Казахстана и Миссии ООН по содействию Афганистану", - говорится в проекте.


Источник: tengrinews.kz
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