Казахстан готовится подписать соглашение с ООН об открытии офиса по Афганистану

В Алматы планируют открыть временный удаленный офис ООН в Афганистане. Правительство Казахстана готовит проект постановления, передает Tengrinews.kz.
"С учетом ситуации, сложившейся в Афганистане, ООН изъявляет желание основать в Алматы временный удаленный офис ООН в Афганистане, исходя из того, что правительство согласилось основать подобный офис.
Часть международного персонала Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), которая сможет выполнять свои официальные обязанности за пределами Афганистана, будет переведена в Алматы, в то время как другая часть персонала, которая может выполнять свои официальные обязанности, только находясь в Афганистане, останется в Афганистане.
Незначительная часть международного персонала, работающего в отделениях, программах, фондах и других подразделениях Страновой команды ООН (СКООН) по Афганистану, также будет переведена в Алматы", - говорится в проекте соглашения ООН и правительства Казахстана.
В ООН выразили уверенность, что организациям, их активам и персоналу будут предоставлены права, привилегии и иммунитеты, льготы и исключения, необходимые для эффективного выполнения их функций.
В проекте соглашения отмечается, что правительство Казахстана предоставит организации на необходимый срок помещение в Алматы для размещения штаб-квартиры или других объектов, которые могут потребоваться для осуществления деятельности. Эти помещения останутся территорией Казахстана, но будут неприкосновенными и находиться под исключительным контролем и властью ООН.
Также в проекте уточняется, что реализация соглашения не требует выделения финансовых средств.
"Подписание данного соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества, а также повышению эффективности совместного взаимодействия правительства Казахстана и Миссии ООН по содействию Афганистану", - говорится в проекте.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.