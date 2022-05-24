Бивни мамонтов на миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана в Китай

Россиянин пытался контрабандой вывезти из Казахстана в Китай бивни мамонтов и доисторических носорогов стоимостью в миллиард тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Гражданин А. признан виновным в попытке вывоза контрабандным путем в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и доисторического носорога. По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает один миллиард тенге", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что останки древних гигантов в Казахстан привезли из Якутии (Россия). Казахстанец для получения лицензии на вывоз предметов предоставил заключение российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами об отсутствии культурной ценности.
"При координации Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием собраны необходимые доказательства виновности осужденного. В ходе судебного процесса по инициативе государственного обвинителя судом в адрес Министерства образования и науки Казахстана вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений", - пояснили в прокуратуре.
Сообщается, что теперь МОН должен включить в состав комиссии представителей казахстанского Министерства культуры и спорта.
Суд № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и шести месяцев лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей Казахстана, а оставшуюся - якутским предпринимателям, являющимся их законными владельцами.
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