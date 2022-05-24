«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 24 Мая
+20...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.91 KZT
  • €1 = 446.47 KZT
  • 1 RUB = 7.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бивни мамонтов на миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана в Китай

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 19:51
Бивни мамонтов на миллиард тенге пытались вывезти из Казахстана в Китай
Бивни мамонта
Россиянин пытался контрабандой вывезти из Казахстана в Китай бивни мамонтов и доисторических носорогов стоимостью в миллиард тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Гражданин А. признан виновным в попытке вывоза контрабандным путем в Китайскую Народную Республику бивней мамонтов и доисторического носорога. По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает один миллиард тенге", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что останки древних гигантов в Казахстан привезли из Якутии (Россия). Казахстанец для получения лицензии на вывоз предметов предоставил заключение российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами об отсутствии культурной ценности.

"При координации Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием собраны необходимые доказательства виновности осужденного. В ходе судебного процесса по инициативе государственного обвинителя судом в адрес Министерства образования и науки Казахстана вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений", - пояснили в прокуратуре.


Сообщается, что теперь МОН должен включить в состав комиссии представителей казахстанского Министерства культуры и спорта.

Суд № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана назначил подсудимому наказание в виде 4 лет и шести месяцев лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей Казахстана, а оставшуюся - якутским предпринимателям, являющимся их законными владельцами.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика