Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны

Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



"Вторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию - как можно скорее победить Путина. В этом суть", - сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Также финансист возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на "специальные соглашения" экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.



"Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за политики, которую проводила Меркель. Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии", - цитирует Сороса Politico.