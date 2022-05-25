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Сроки открытия крематория в Алматы вновь отложили

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Сроки открытия крематория в Алматы вновь отложили
Иллюстративное фото
В Алматы вновь отложили сроки открытия первого в стране крематория. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в городском акимате.

Власти мегаполиса напомнили, что строительство крематория было разбито на два проекта: возведение здания и прокладка инженерных сетей.

"Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре прошлого года. На сегодняшний день для ввода в эксплуатацию крематория необходимо завершить подведение наружных инженерных сетей. В связи с неблагоприятными погодными условиями в октябре прошлого года работы были приостановлены до марта этого года.

На текущий момент работы возобновлены. Срок завершения работ по инженерным сетям - ориентировочно третий квартал 2022 года", - заявили в акимате Алматы.

Отмечается, что после открытия ежедневно можно будет проводить 23-24 кремации, а в год - 7000. Все это возможно при двухсменной работе.

В акимате не уточнили, будут ли кремировать только людей или же в здании будет возможность кремации животных и биоматериалов.

"Правила функционирования крематория в настоящее время в разработке", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в акимате рассказали, из каких материалов построен крематорий.

"Стены оборудованы алюминиевыми кассетами по алюминиевому каркасу. Козырьки сделаны из стекла на тросах. Оконные откосы построены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Крыльца - из гранита, цоколь - из полированного гранита по каркасу, а отмостка здания - из брусчатки.

В здании крематория размещены административные помещения и помещения для рабочих. В составе помещений имеются раздевалки с душевыми, магазин ритуальных принадлежностей, зал для прощания", - подытожили в городском акимате.

Напомним, крематорий хотели открыть еще в сентябре прошлого года. Однако позже сроки перенесли. Чиновники заявили, что достроят крематорий до конца 2021 года. Тем не менее, работы не были завершены и к этому сроку. После этого заявлялось, что крематорий введут в эксплуатацию в мае этого года.

Первый в Казахстане крематорий находится в Алатауском районе Алматы, южнее ТЭЦ-2.


Источник: tengrinews.kz
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