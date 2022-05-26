Петропавловск. 26 мая. КазТАГ – Полицейского участкового убили в Петропавловске – на причастность к преступлению проверяют его жену, сообщает «Петропавловск.News».



«Труп участкового инспектора полиции 1990 года рождения обнаружен 25 мая у себя в доме в одном из микрорайонов города с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки», - сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.



По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 (убийство) УК РКю



«Действительно потерпевший по этому делу является полицейским, но данное преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений», - пояснил заместитель прокурора СКО Мурат Кожамкулов.



По этой версии на причастность к данному преступлению проверяется супруга потерпевшего.



«В данное время по делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Сейчас пока рано делать выводы об итогах расследования. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления», - говорится в сообщении.



Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.



«У потерпевшего остались двое малолетних детей», - сказано в сообщении.