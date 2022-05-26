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Участкового убили в Петропавловске

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:41
Участкового убили в Петропавловске
Фото из открытых источников
Петропавловск. 26 мая. КазТАГ – Полицейского участкового убили в Петропавловске – на причастность к преступлению проверяют его жену, сообщает «Петропавловск.News».

«Труп участкового инспектора полиции 1990 года рождения обнаружен 25 мая у себя в доме в одном из микрорайонов города с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки», - сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 (убийство) УК РКю

«Действительно потерпевший по этому делу является полицейским, но данное преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений», - пояснил заместитель прокурора СКО Мурат Кожамкулов.

По этой версии на причастность к данному преступлению проверяется супруга потерпевшего.

«В данное время по делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Сейчас пока рано делать выводы об итогах расследования. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.

«У потерпевшего остались двое малолетних детей», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
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