Как вернуть переплаченные за утильсбор деньги

Оператор утилизационного сбора "Жасыл даму" открыл прием заявок на возврат переплаты за утилизационный сбор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"На сегодня завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz
. Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая. Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая включительно по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для этого необходимо подать заявление через электронную платформу E-otinish, подписав его электронной цифровой подписью.
"В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения", - добавили в компании.
Напомним, новые сниженные ставки утилизационного сбора в Казахстане вступили в силу с 14 мая. Согласно актуальной формуле расчетов утилизационный сбор напрямую зависит от объема двигателя автотранспорта, с новыми размерами платежей можно ознакомиться по ссылке
.
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