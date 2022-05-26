Выпускники наших вузов и колледжей неконкурентоспособны - Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев заявил, что выпускники казахстанских вузов неконкурентоспособны по сравнению с молодежью из стран ОЭСР и не способны занимать квалифицированные места, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Есть исследования и исследования специалистов из стран ОЭСР, которым мы должны доверять, оценка Всемирного банка и других организаций показывает, что квалификация наших выпускников вузов и колледжей, не говоря о школах, достаточно низкая и они неконкурентоспособны, если открыто говорить, с теми же выпускниками из стран ОЭСР", - сказал Ашимбаев на заседании Сената.



Он указал на необходимость повышать квалификацию выпускников вузов.



"Получается вот эта молодежь, которая завершает вузы, дальше не способна занимать квалифицированные рабочие места. Куда она пойдет? На базары, стройки, самозанятыми?", - сказал Ашимбаев.



Он также уточнил, что нынешние вопросы безработицы не такие острые как те, которые ждут Казахстан в ближайшие годы.



"В 90-х годах у нас был демографический провал. Были разные проблемы, кризис был, рождалось меньше детей. Но с 2000-х годов ситуация поменялась. У нас идет рост рождаемости. В ближайшие годы будет выходить на рынок труда ежегодно 300-350 тысяч молодых людей. И дальше эта цифра будет расти. Мы постоянно это давление ближайшие 20-30 лет будем ощущать", - предупредил Маулен Ашимбаев.



Он отметил, что если в 2003 году родилось всего 247 тысяч детей, то в 2021 году родилось уже 446 тысяч.



"Почти в два раза больше детей рождается. Через 20 лет они выйдут на рынок труда. Мы же работаем не на сегодняшний день, мы работаем на перспективу. В ближайшие несколько лет мы увидим риск, что больше детей, больше молодых людей выходит на рынок труда и их надо обеспечивать соответствующей работой. Помимо самозанятых, безработных и других категорий", - сказал спикер Сената.



Вчера, посещая "Последний звонок" в одной из школ Нур-Султана министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что число детей, выезжающих учиться за рубеж, снизилось в разы. Он заявил, что казахстанское образование становится более конкурентоспособным.