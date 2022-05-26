Куда обращаться, если автосалон навязывает покупку "допов"

Куда обращаться казахстанским потребителям, если автодилер навязывает дополнительное оборудование при продаже машины, рассказали антимонопольщики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.
"Реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена законом "О защите прав потребителей" и является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей", - напомнили в ведомстве.
Уточняется, что, если указанные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка - поставщикам оборудования, то это нарушение законодательства.
"Нарушение влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5 процентов от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта, занимающим доминирующее положение на рынке", - объяснили в агентстве.
Антимонопольный орган предупредил автодилеров о недопустимости навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщил о начале процедуры анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей.
Казахстанцев, столкнувшихся с навязыванием "допов, попросили обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный орган.
"Горячая линия: +7 (7172) 74-98-32, 74-98-36, 75-06-49. По вопросам недобросовестной конкуренции обращаться в территориальные подразделения агентства, указанным на официальном сайте
", - пояснили в пресс-службе.
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