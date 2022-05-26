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Куда обращаться, если автосалон навязывает покупку "допов"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Куда обращаться, если автосалон навязывает покупку "допов"
Фото из открытых источников
Куда обращаться казахстанским потребителям, если автодилер навязывает дополнительное оборудование при продаже машины, рассказали антимонопольщики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена законом "О защите прав потребителей" и является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей", - напомнили в ведомстве.

Уточняется, что, если указанные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка - поставщикам оборудования, то это нарушение законодательства.

"Нарушение влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5 процентов от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта, занимающим доминирующее положение на рынке", - объяснили в агентстве.

Антимонопольный орган предупредил автодилеров о недопустимости навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщил о начале процедуры анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей.

Казахстанцев, столкнувшихся с навязыванием "допов, попросили обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный орган.

"Горячая линия: +7 (7172) 74-98-32, 74-98-36, 75-06-49. По вопросам недобросовестной конкуренции обращаться в территориальные подразделения агентства, указанным на официальном сайте", - пояснили в пресс-службе.


Источник: Tengrinews.kz
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