Удушение мальчика во дворе Костаная попало на видео

В Сети появилось видео драки школьников в Костанае, где один из соперников применил к другому удушающий прием, передает корреспондент Tengrinews.kz.Шокирующее жестокостью видео драки детей появилось в одной из школьных групп. На кадрах видно, как в одном из дворов завязалась потасовка между двумя школьниками, где один применил во время драки удушающий прием к другому. Мальчик как будто бы без сознания падает на асфальт, его соперник уходит. А в это время дети стоят за ограждением футбольного поля и наблюдают.Пользователей сети возмутила не только жестокость детей, но и спокойствие автора ролика, который даже не попытался пресечь, хотя бы криком из окна, недетские игры.В полиции же сообщили, что инцидент произошел на спортивной площадке в одном из микрорайонов города. Дерущимся мальчикам, как оказалось, всего 9 и 10 лет."Сотрудники ювенальной полиции выяснили, что между подростками произошла драка. В результате 9-летний мальчик упал на землю. Дома дети ничего родителям не рассказали. О драке законные представители узнали из видео, распространяемого в WhatsApp. Сегодня этот факт будет рассмотрен в школе на совете по профилактике, на который приглашены родители подростков, педагоги и сотрудники ювенальной полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.