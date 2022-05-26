Никита Михалков предложил учредить "Евразийский "Оскар"

АЛМАТЫ, 26 мая — Sputnik. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию, а также учредить призовой фонд.
Михалков заявил об этом на тематической сессии "Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "Евразийский "Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность", – сказал Михалков.
Он отметил, что призовой фонд должен быть в районе 3-5 миллионов долларов.
"Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС, но соответствующий принципам идеологии", – подчеркнул режиссер.
Михалков выразил уверенность, что киноакадемия и кинопремия нужны для развития, в том числе политического евразийского пространства. Вопрос необходимо решить на уровне глав государств ЕАЭС.
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