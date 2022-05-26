«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 26 Мая
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.12 KZT
  • €1 = 443.06 KZT
  • 1 RUB = 7.41 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Никита Михалков предложил учредить "Евразийский "Оскар"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Никита Михалков предложил учредить "Евразийский "Оскар"
© РИА Новости
АЛМАТЫ, 26 мая — Sputnik. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию, а также учредить призовой фонд.

Михалков заявил об этом на тематической сессии "Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "Евразийский "Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность", – сказал Михалков.

Он отметил, что призовой фонд должен быть в районе 3-5 миллионов долларов.

"Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС, но соответствующий принципам идеологии", – подчеркнул режиссер.

Михалков выразил уверенность, что киноакадемия и кинопремия нужны для развития, в том числе политического евразийского пространства. Вопрос необходимо решить на уровне глав государств ЕАЭС.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика