Никита Михалков предложил учредить "Евразийский "Оскар"

АЛМАТЫ, 26 мая — Sputnik. Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию, а также учредить призовой фонд.



Михалков заявил об этом на тематической сессии "Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее" в рамках Евразийского экономического форума в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан.



"Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "Евразийский "Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность", – сказал Михалков.



Он отметил, что призовой фонд должен быть в районе 3-5 миллионов долларов.



"Я считаю, что совместными усилиями можно сделать призовой фонд в районе 3-5 миллионов долларов. Премия будет ежегодно вручаться в каждой стране, которая войдет в академию. В ней сможет участвовать и фильм, произведенный не на территории ЕАЭС, но соответствующий принципам идеологии", – подчеркнул режиссер.



Михалков выразил уверенность, что киноакадемия и кинопремия нужны для развития, в том числе политического евразийского пространства. Вопрос необходимо решить на уровне глав государств ЕАЭС.