WhatsApp будет сохранять исчезающие сообщения в чатах

Мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения, передает Zakon.kz.



Cпециалисты портала WABetaInfo уточняют: нововведение будет полезно в ситуациях, когда пользователи отправляют важные сообщения и не хотят, чтобы они исчезли.



Для этого разработчики хотят внедрить в раздел контактной информации пункт «Сохраненные сообщения». Нажав на него, пользователи смогут увидеть сохраненные сообщения чата, в том числе и исчезающие.



Обновленные правила будут работать на версии WhatsApp для компьютеров, а также для смартфонов под управлением Android и iOS. Пока неизвестно, когда нововведение станет доступно для пользователей.