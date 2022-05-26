Казахстанские врачи будут зарабатывать больше полумиллиона тенге

НУР-СУЛТАН, 26 мая – Sputnik. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал о том, как вырастут доходы казахстанцев в рамках программы по повышению доходов населения до 2025 года.



"С учетом повышения заработной платы более 1,1 млн работников, в том числе увеличится должностной оклад более 850 тыс. работников бюджетной сферы. Заработная плата врачей увеличится с 320 тыс. до 531 тыс. тенге, средних медицинских работников – с 173 тыс. до 250 тыс. тенге", - сказал Ералы Тугжанов на пленарном заседании сената.



В целом программа рассчитана на повышение доходов до 2025 года. Когда именно медики будут получать такие зарплаты, зампремьера не уточнил.



Важная часть программы, по его словам, посвящена новому экономическому росту. Охвачены создание условий для трудоустройства граждан, а также косвенные действия, привлекающие к новым навыкам и профессии.



Он также сообщил, что с апреля текущего года с 5 до 48% повысилась заработная плата 258 тыс. человек – производственного персонала группы компаний фонда "Самрук-Казына". При этом предпочтение отдавалось низкооплачиваемым работникам в сфере услуг.



"Будет продолжена работа по увеличению доходов работников из внутреннего резерва фонда. До конца года еще в четырех компаниях заработная плата производственного персонала вырастет с 5 до 18%", - сказал Ералы Тугжанов.



Напомним, в апреле правительство презентовало программу повышения доходов казахстанцев. По словам заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, реализация проектов положительно скажется на благосостоянии 3,8 млн граждан.



Ожидается, что доходы вырастут у порядка 850 тыс. врачей, педагогов, ученых и других работников бюджетной сферы.