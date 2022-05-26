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Более 220 метров рельсов украли жители Карагандинской области

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Более 220 метров рельсов украли жители Карагандинской области
Кадр из видео
В Карагандинской области правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в краже рельсов длиной 222 метра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Глава департамента Онал Бекиев сообщил, что в апреле группа лиц, используя спецтехнику, украла 222 метра рельсов, которые предназначались для укладки и замены на перегоне станции Жезказган-РЗД-1.

"При этом повреждено 1600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 миллионов тенге", - уточнил он.

По словам Бекиева, 21 мая сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная по подозрению в совершении указанного преступления установлены и задержаны четверо лиц. Все они являются жителями Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты.


Источник: Tengrinews.kz
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