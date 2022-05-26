Более 220 метров рельсов украли жители Карагандинской области

В Карагандинской области правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в краже рельсов длиной 222 метра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.



Глава департамента Онал Бекиев сообщил, что в апреле группа лиц, используя спецтехнику, украла 222 метра рельсов, которые предназначались для укладки и замены на перегоне станции Жезказган-РЗД-1.



"При этом повреждено 1600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 миллионов тенге", - уточнил он.



По словам Бекиева, 21 мая сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная по подозрению в совершении указанного преступления установлены и задержаны четверо лиц. Все они являются жителями Карагандинской области.



По данному факту начато досудебное расследование, вещественные доказательства изъяты.